Chelsea-coach Conte: "Moeten een Mourinho-seizoen vermijden"

José Mourinho pakte in 2015 met Chelsea de Engelse landstitel, maar werd het seizoen daarop aan de deur gezet. De club kampeerde toen op de 16e plaats in de Premier League.

"Twee jaar geleden werd Chelsea uiteindelijk 10e. Dat mag niet meer gebeuren. We kennen de moeilijkheden en we willen absoluut een Mourinho-seizoen vermijden", vertelde Chelsea-coach Antonio Conte aan de Engelse media.

Het laatste team dat zichzelf in de Engelse competitie kon opvolgen, was Manchester United. United slaagde daar tussen 2006-2007 en 2008-2009 twee keer in.

De coaches van de vorige kampioenen, José Mourinho bij Chelsea (2014-2015) en Claudio Ranieri bij Leicester (2015-2016), moesten nog geen jaar na hun titel opstappen.