City blikt ook Tottenham in, De Bruyne "steelt de show"

Na 10 minuten kopte Stones City al op voorsprong tegen Tottenham: De Bruyne was met een zeer scherpe vrije trap de perfecte assistgever.

City domineerde, maar kon pas in het slotkwartier zijn overwicht vertalen in doelpunten. Sterling (73') en Diaz (91') dikten de score nog wat aan: 3-0.

Man van de match? De website van Manchester City laat er weinig twijfel over bestaan. "De kunstzinnigheid van Kevin De Bruyne stal de show. Hij speelde geweldig voor City. Als hij in deze vorm steekt, dan is het vrijwel onmogelijk om hem af te stoppen."