VIDEO: Inter vloert Chelsea ondanks eigenaardige own goal Kondogbia

Chelsea heeft ook zijn tweede wedstrijd in de International Champions Cup verloren. De Engelse kampioen ging met 1-2 de boot in tegen Inter, dat het toernooi in Singapore wint. Vooral het eigen doelpunt van Inter-middenvelder Geoffrey Kondogbia was opmerkelijk.