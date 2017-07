Premier League-clubs geven al 1 miljard uit: "Dit is niet houdbaar op termijn"

Voorlopig ontspringt alleen Tottenham Hotspur de dans. Voorzitter Daniel Levy komt scherp uit de hoek voor zijn collega's. "Wat er momenteel aan de gang is, acht ik niet houdbaar op langere termijn. Als voorzitter hebben we de plicht om onze club zorgvuldig te leiden. Honderden miljoenen meer uitgeven dan je verdient, dat zorgt vroeg of laat voor problemen", zegt Levy.

"Bij Tottenham Hotspur willen we een juiste balans vinden. Momenteel zijn we bezig aan de bouw van een nieuw stadion, maar dat weerhoudt ons niet om transfers te doen. We hebben gewoon een coach die gelooft in onze jeugdacademie. Als we geen spelers met een echte meerwaarde kunnen aantrekken, geven we liever een kans aan de eigen jeugd." Een sneer naar andere clubleiders?