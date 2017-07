Lukaku: "Ik ben 24, ik ben nog niet op mijn top"

"Als we naar een restaurant in het centrum van Manchester gingen, reed Pogba altijd met opzet voorbij het stadion van United. We waren ook samen in LA dus het is logisch dat we veel over mijn transfer gepraat hebben."

Lukaku is goed begonnen aan zijn avontuur bij United met twee goals, maar hij blijft zelf bescheiden. "Ik ben nog maar 24 jaar dus ik kan niet beweren dat ik al een complete spits ben. Er is nog werk aan de winkel, maar dat is juist goed want ik kan dus nog beter worden dan ik nu al ben."

"Of ik al op hetzelfde niveau sta als Lewandowski en Ronaldo? Zeker niet. Maar dat is wel het niveau dat ik wil bereiken. Ik zal nooit zeggen dat het goed genoeg is. Ik wil blijven verbeteren. Elke zomer werk ik aan mijn zwakke punten. Ik wil de beste spits worden die ik kan zijn."