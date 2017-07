Video: Batshuayi solliciteert naar speelminuten met twee goals en een assist tegen Arsenal

Batshuayi scoorde en liet scoren. Batshuayi scoorde en liet scoren.

In China heeft Chelsea een oefenmatch tegen stadsgenoot Arsenal gewonnen met duidelijke 3-0-cijfers. Rode Duivel Michy Batshuayi toonde zich vroeg op het seizoen in vorm. Hij scoorde en liet scoren. De vraag is of dat voldoende zal zijn voor meer speelminuten dit seizoen?