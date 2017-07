VIDEO: Lukaku vindt ook in vriendschappelijke derby tegen City het net

Drie dagen geleden opende Romelu Lukaku zijn rekening voor Manchester United met een inleggertje tegen Real Salt Lake. Maar de match tegen Manchester City, met Kompany en De Bruyne in de basis, was een eerste échte test.

Die doorstond Lukaku met vlag en wimpel. Na 37 minuten was hij sneller op de bal dan de uitgekomen doelman Ederson en dropte hij de bal vanuit een schuine hoek in doel. Twee minuten later mocht de Braziliaan opnieuw vissen, na een goal van Rashford.

Vroeg in de tweede helft kreeg Lukaku nóg twee kansen, maar zijn kopbal ging ietwat de mist in en een pegel met zijn linker spatte uiteen op het doelkader.