Nog een Belg in de Premier League: Verlinden tekent profcontract bij Stoke

Verlinden junior is in de wolken met het vertrouwen. "Dit is een speciale dag voor mij. Dit geeft me een boost om een nieuwe stap in mijn carrière te zetten en een stek in de eerste ploeg te verdienen."

"Ik maakte enkele ongelooflijke weken mee: ik werd doorgeschoven naar de A-kern en mocht mee naar Zwitserland voor de voorbereidingsstage."

"Sinds we terug zijn heb ik erg hard getraind en heb ik me aangepast aan het leven in de kleedkamer met de A-spelers. Ik ben ambitieus en heb veel vertrouwen in mezelf. Mijn ambitie is om dit seizoen mijn debuut te maken."

De 18-jarige weet dat hij nog veel werk zal hebben, maar hij is ervan overtuigd dat trainen met internationale vedetten als Shaqiri en Bojan zijn ontwikkeling vooruit zal helpen. "Er zijn heel wat topspelers in onze kern van wie ik kan leren. Dat ik dagelijks met hen kan werken is erg opwindend."