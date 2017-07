Kompany: "Lukaku wil altijd scoren. Dat zal United ook krijgen"

Manchester City speelt in de Verenigde Staten een oefenmatch tegen stadsrivaal Manchester United. "Het is een vriendschappelijke wedstrijd, maar tegen United is het nooit echt vriendschappelijk", vertelde Kompany op de persconferentie vooraf.

Kompany zal tijdens de wedstrijd ook oog in oog staan met landgenoot Romelu Lukaku (foto). "Hij heeft al veel kritiek gekregen maar hij blijft altijd in zichzelf geloven. Hij heeft ongelooflijk veel honger. Zijn grootste kracht is zijn wil om te scoren. Dat is wat United gekocht heeft en dat zal het ook krijgen."

"Met de transfer van Lukaku heeft United de concurrentie voor de titel aangescherpt. Er zijn heel veel teams die de titel willen, maar eigenlijk ook moeten, winnen. Iedereen heeft al zo veel geïnvesteerd. Ik kan niet zeggen wie de favorieten zijn."