Conte tekent verbeterd contract bij Chelsea

Antonio Conte tekende bij zijn aankomst in Londen een contract voor drie jaar. Hij had dus sowieso nog een overeenkomst voor twee seizoenen, maar zette nu zijn handtekening onder een nieuw en verbeterd contract.

De club van Batshuayi, Courtois en Hazard, bindt de Italiaan opnieuw voor twee seizoenen aan zich. "Ik ben heel blij", zei Conte over zijn contract.

"We hebben vorig jaar erg hard gewerkt om onze doelen te bereiken. Daar ben ik erg trots op, maar nu moeten we nog harder werken om aan de top te blijven."

Door het nieuwe contract wordt een mogelijk vertrek van de Italiaanse coach ook ontkracht. De voorbije weken waren er in de Engelse media immers veel geruchten over het feit dat Conte ontevreden zou zijn over het transferbeleid van de club.