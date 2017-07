Lukaku: "Heb lang op deze kans gewacht, nu wil ik presteren"

Manchester United kwam ietwat verrassend op achterstand tegen Real Salt Lake. "Dat was toch een kleine schok voor ons", liet Lukaku na de wedstrijd optekenen bij MUTV. "We wisten op voorhand dat het een betere ploeg was dan LA Galaxy."

"We waren goed voorbereid en konden hen onder druk zetten als het tempo de hoogte in ging. De wedstrijden die nu komen (tegen City, Real en Barcelona, red), zijn tegen nog zwaardere tegenstanders. We moeten dus blijven verbeteren."

Hoe zwaar was het spelen op grote hoogte? "De laatste vijf minuten van de eerste helft waren heel lastig. Maar we hebben hard gewerkt in de voorbereiding en waren fysiek klaar voor de strijd. De jongens die in de tweede helft speelden lieten dat ook zien. Dat is een heel positief signaal."