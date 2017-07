De Boer: "We zijn niet van plan om Benteke te verkopen"

Volgens de Engelse pers zou Christian Benteke onder meer op het lijstje van Everton staan als vervanger voor Romelu Lukaku. Maar Frank de Boer wil de Rode Duivel, vorig seizoen goed voor 15 doelpunten in de Premier League, graag op Selhurst Park houden.

"Christian is hier gelukkig en we willen absoluut dat hij hier blijft", zegt De Boer. "Zijn impact was groot vorig seizoen, zeker in het tweede deel van de competitie. Christian is cruciaal voor ons en we zijn niet van plan om hem te verkopen."

Benteke is onlangs overigens in het huwelijksbootje gestapt. Op 8 juli gaf hij het jawoord aan zijn vriendin. Veel tijd om dat te vieren, was er niet. De Rode Duivel vertoeft inmiddels in Hong Kong, waar Crystal Palace op trainingskamp is.