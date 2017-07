VIDEO: Lukaku legt kalm zijn eerste in United-shirt binnen

Lukaku debuteerde afgelopen weekend in de met 2-5-gewonnen oefenpot tegen Los Angeles Galaxy. De 24-jarige aanvaller die voor 85 miljoen euro Everton verliet voor de ploeg van José Mourinho kon nog niet scoren, maar speelde zich wel meteen in de kijker.

Tegen Real Salt Lake begon Lukaku voor het eerst in de basiself. Iets voor de rust schoof hij de 1-2 in doel op aangeven van Henrikh Mkhitaryan. De Armeniër was even daarvoor zelf verantwoordelijk voor de 1-1, na voorbereidend werk van Jesse Lingard. Real Salt Lake opende halverwege de eerste helft de score via Luis Silva.

Marouane Fellaini en Andreas Pereira kwamen in de tweede helft invallen, maar doelpunten vielen niet meer. Donderdag speelt United in Houston tegen stadsgenoot Manchester City.