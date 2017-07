Chelsea-spits Diego Costa feest in Atletico-shirt

Chelsea is vorige week begonnen met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Diego Costa was nog niet van de partij. De spits kreeg wat langer vakantie. Of hoeft hij niet meer terug te keren?

Op Instagram postte Diego Costa vorig weekend een video van een straatfeest in zijn vaderland Brazilië. Opmerkelijk: de 28-jarige spits draagt in het filmpje een shirt van zijn ex-team Atletico Madrid.

Doelt Diego Costa op een terugkeer naar de Spaanse club? Die kans bestaat. Antonio Conte heeft al laten verstaan dat Costa mag vertrekken. De coach van Chelsea had hem graag vervangen door Romelu Lukaku, maar die speelt nu voor Manchester United.