Sanchez: "Ik wil Champions League spelen"

Sanchez heeft nog een contract voor dit seizoen bij Arsenal. Besprekingen over een nieuw contract zijn voorlopig op niets uitgedraaid en daardoor draait de geruchtenmolen rond Sanchez volop.

Aan Chileense journalisten vertelde Sanchez dit weekend: "Ik wil in de Champions League spelen." Dat lijkt een niet mis te verstane boodschap. Arsenal werd afgelopen seizoen pas vijfde in de Premier League en mist daardoor het Kampioenenbal.

Het is trouwens de eerste keer in 20 jaar dat Arsenal niet zal aantreden in de Champions League. Mogelijk profiteren PSG, Bayern München of Manchester City van die situatie.