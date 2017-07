Mourinho: "Ronaldo is mission impossible voor United"

Dag op dag een maand geleden trilde de voetbalwereld even op zijn grondvesten. Op 16 juni werd bekend dat Ronaldo zich had uitgesproken over een vertrek bij Real Madrid. Aanleiding was de beschuldiging van belastingontduiking door de Spaanse fiscus en een gebrek aan steun van zijn club.

Een maand later is het nog altijd opvallend stil rond een transfer van Ronaldo. Steeds meer lijkt het er op dat hij in Madrid zal blijven. Die veronderstelling wordt onderstreept door de uitspraken van Mourinho na de gewonnen match van United tegen LA Galaxy.

"Ik ga mijn tijd niet verliezen met te denken aan spelers die in de categorie "mission impossible" zitten", zei Mourinho. De vraag is maar of Mourinho ook echt zat te wachten op zijn landgenoot. Het is een publiek geheim dat Ronaldo en Mourinho niet de beste vrienden waren in hun tijd bij Real Madrid.