VIDEO: Lukaku scoort nog niet, maar krijgt wel al lof van Mourinho

José Mourinho was achteraf tevreden over zijn nieuwste aanwinst. "Hij heeft niet gescoord, maar hij speelde wel beter dan sommigen die wel gescoord hebben", sprak de United-coach over Romelu Lukaku.

"Lukaku is niet geobsedeerd door doelpunten. Hij maakt zich geen zorgen over zichzelf. Hij is een teamspeler. Hij werkte hard, hij hield de bal goed bij en hij was scherp op de counter. Ik ben erg tevreden."

Manchester United blijft nog even in de Verenigde Staten. De volgende dagen staan nog oefenwedstrijden tegen Real Salt Lake, Manchester City, Real Madrid en Barcelona op het programma.