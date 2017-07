De Rode Duivels van Chelsea zijn ook aan hun seizoen begonnen. Michy Batshuayi en Thibaut Courtois amuseren zich op het trainingsveld. Voor Eden Hazard is het bittere ernst. Hij revalideert nog van een kuitbeenblessure. Hij is ondertussen verlost van zijn gips en duikt opnieuw de fitness is. "Nu begint de lange weg naar volledig herstel", schreef hij op Instagram.