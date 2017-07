Lukaku medisch gekeurd: "Wie kan er "neen" zeggen tegen Man.United?"

De transfer van Romelu Lukaku naar Manchester United is nog niet helemaal officieel, maar de Rode Duivel sprak bij de Amerikaanse sportzender ESPN wel al over zijn beslissing om Everton te ruilen voor United.

"Het is de grootste club ter wereld. Er is veel honger om weer kampioen te worden en het voetbal te domineren. Dit is een kans waarvan ik droomde als kind. Toen United belde, hoefde ik geen twee keer na te denken. Wie zegt er nu "neen" tegen de grootste club ter wereld?", zegt Lukaku.

"Manchester United heeft het beste stadion in Engeland en de beste supporters. Dit is een geweldige kans voor mij. Ik heb altijd gezegd dat ik in een team wil spelen dat meedoet voor de prijzen."