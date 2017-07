Chadli gaat niet mee op berucht trainingskamp van coach Tony Pulis

De Welshe trainer Tony Pulis staat bekend om zijn ijzeren regime. Tijdens trainingsstages deinst hij er niet voor terug om zijn spelers om 5 uur te wekken en de Oostenrijkse heuvels op te sturen.

Blijkbaar had Nacer Chadli weinig zin in zo'n afbeulende voorbereiding. Enkele uren vooraleer West Brom dinsdag de trip naar Oostenrijk maakte, hadden Chadli en zijn trainer daarover nog een verhitte discussie, schrijft The Telegraph.

Uiteindelijk werd in samenspraak beslist om Chadli thuis te laten en een eigen fitnessschema te laten afwerken. Volgende week sluit de Rode Duivel normaal wel aan bij zijn ploegmaats tijdens de trip van West Brom naar Hong Kong.