Vandenbempt: "Mourinho is niet dom. Hij ziet ook wie Lukaku geworden is"

"Ik denk dat de speler Lukaku van toen en nu onvergelijkbaar is", zegt Peter Vandenbempt. "Als hij eerlijk is met zichzelf weet hij ook dat hij een heel andere, rijpere en completere voetballer is geworden."

"Ik denk dat we allemaal vonden dat hij te vroeg naar Chelsea is gegaan, maar er was geen houden aan. Zijn ex-manager Christophe Henrotay heeft het deze week nog verteld in een interview. Hij had Lukaku aangeraden te kiezen voor een tussenstap, maar hij zou en moest naar Chelsea."

"Er zijn nog altijd mensen die vraagtekens zetten bij zijn kwaliteiten als absolute wereldspits, maar zijn statistieken zijn ondertussen toch verbluffend. Hij heeft nu 185 matchen in Premier League gespeeld, niet de competitie waar het beste wordt verdedigd, maar hij scoorde 85 doelpunten en gaf 34 assists."

"Hij zit aan een gemiddelde van 150 goals in 320 wedstrijden. Dat is fenomenaal. En hij is eergierig. Hij zoekt voortdurend naar manieren om zich te verbeteren. Hij wil de beste van de wereld worden."

"Sommigen vinden dat arrogant. Ik noem dat gezond ambitieus. Dan zie je wel waar het schip strandt."