Romelu Lukaku scoorde afgelopen seizoen aan de lopende band bij Everton. Met 25 doelpunten kan de 24-jarige Rode Duivel terugblikken op een sterke campagne en had hij uitstekende adelbrieven in handen om zich in de Premier League aan een stapje hoger te wagen.

Een terugkeer naar Chelsea, de club van zijn dromen, leek in de maak (zeker als Diego Costa de Engelse kampioen zou verlaten), maar die vlieger lijkt dus niet op te gaan.

Volgens de BBC is Everton immers een transfersom van 75 miljoen pond overeengekomen met Manchester United. Het is nog niet duidelijk of Lukaku al een persoonlijk akkoord heeft met United, maar het is de bedoeling dat de transfer voor zondag in kannen en kruiken is. Dan vertrekt United op stage naar de Verenigde Staten.