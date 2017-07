Arsenal betaalt Lyon recordbedrag van 53 miljoen euro voor Lacazette

Arsenal maakte Lacazette al een paar weken het hof. Het jeugdproduct van Lyon scoorde 129 keer in 275 wedstrijden voor het A-team sinds mei 2010. Hij kostte zo'n 5 miljoen euro meer dan de 48 miljoen die Arsenal in 2013 voor de Duitser Mesut Özil betaalde aan Real Madrid.

Lacazette was gegeerd op de transfermarkt. Geen speler in Frankrijk maakte de voorbije vier seizoenen meer competitiegoals: 91. Vorig seizoen scoorde hij gemiddeld om de 86 minuten.

Coach Wenger is heel blij met zijn landgenoot: "Alexandre heeft de voorbije jaren getoond dat hij goals kan maken en dat hij een efficiënte afwerker is. Hij heeft evenwel ook erg interessante technische kwaliteiten en een sterk karakter. Zijn komst is dus een geweldige surplus voor onze kern."