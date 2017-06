Benteke krijgt Frank de Boer als nieuwe trainer bij Crystal Palace

Frank de Boer was al langer in beeld bij Crystal Palace als opvolger van de aan het einde van het seizoen vertrokken Sam Allardyce. De voormalige verdediger werd na het afgelopen seizoen ook gelinkt aan Club Brugge, maar daar werd Ivan Leko uiteindelijk voorgesteld.

"Ik ben heel blij om hier te zijn", zegt De Boer. "Ik ben vereerd om aan de slag te gaan bij een club met zo'n rijke geschiedenis. Ik kijk al uit naar de start van de Premier League."

Crystal Palace speelde de afgelopen vier jaar in de Premier League en eindigde afgelopen seizoen als veertiende. Dat was enigszins teleurstellend omdat de club flink had geïnvesteerd, onder meer in de komst van Rode Duivel Christian Benteke.

De 26-jarige spits werd afgelopen seizoen wel clubtopschutter met 17 treffers in 40 wedstrijden.