Lampard: "Lukaku zou een uitstekende optie zijn voor Chelsea"

Lampard speelde bij Chelsea drie seizoenen samen met Lukaku. "Hij kreeg toen niet veel kansen. Het was nog vroeg in zijn carrière, maar ondertussen heeft hij wel enorm veel progressie gemaakt. Als spits heeft hij zich enorm veel ontwikkeld ondertussen."

"Lukaku zou een uitstekende keuze zijn om Diego Costa te vervangen. Hij heeft bij Everton bewezen dat hij het doel weet staan. Ze zoeken bij Chelsea ongeveer hetzelfde type als Costa. Lukaku weegt ook enorm op een verdediging en kan bovendien nog eens meer dan 20 goals maken per seizoen."

"Maar er zijn natuurlijk nog andere opties. Ze moeten bij Chelsea de markt wat aftasten en zeker niet te veel betalen", aldus Lampard, die wel beseft dat Costa niet gemakkelijk te vervangen zal zijn.

"Costa is een geweldige spits. Hij wordt moeilijk te vervangen, daar twijfel ik niet over. Hij scoort enorm gemakkelijk en heeft kwaliteiten die veel spitsen niet hebben in het moderne voetbal."