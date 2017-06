Depoitre: "In de Premier League spelen is een droom"

Laurent Depoitre wil bij Huddersfield zijn carrière nieuw leven inblazen. "Bij Porto ben ik weinig aan voetballen toegekomen. Ik kijk ernaar uit om veel te spelen bij Huddersfield en zo een beetje revanche te nemen op vorig seizoen", vertelt hij.

"Ik ben heel gelukkig om deel uit te maken van deze ploeg. De transfer is heel snel afgehandeld en ik hoop dat we samen mooie dingen kunnen bereiken. Ik heb er altijd van gedroomd om in de Premier League te spelen. Huddersfield is de ideale club voor mij."

"Mijn manier van spelen past bij de Premier League. Ik ben een targetman, sterk in de lucht en ik vecht voor elke bal. Met die mentaliteit hoop ik mijn steentje bij te dragen. Ik kijk al uit naar de start van de trainingen over twee weken."