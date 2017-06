Salah keert terug naar Engeland en tekent bij Liverpool

De razendsnelle Egyptenaar was in de voorbije twee seizoenen goed voor 29 doelpunten in de Serie A voor AS Roma. Liverpool betaalt 42 miljoen euro voor Salah en dat bedrag kan met bonussen oplopen tot 50 miljoen. Dat maakte AS Roma bekend.

"Ik ben echt in de wolken en zal mezelf voor de volle 100% voor deze club geven. Ik wil prijzen winnen met deze club", verklaarde de toekomstige ploegmaat van Rode Duivels Simon Mignolet en Divock Origi op de clubwebsite.

Salah speelde eerder al in Engeland, voor Chelsea, dat hem toen wegplukte bij Bazel.