Promovendus Brighton telt recordbedrag neer voor Mathew Ryan

Mathew Ryan werd dit seizoen door zijn club Valencia uitgeleend aan Racing Genk. Hij stond 24 keer tussen de palen bij de Belgische club. Voordien speelde hij al meer dan 100 matchen voor Club Brugge, hij won er de Beker van België en werd hij twee keer Doelman van het Jaar.

Van zijn Spaanse club mocht de 25-jarige keeper vertrekken. Ryan gaat nu in de Premier League aan de slag. Vanaf 1 juli speelt hij bij Brighton & Hove Albion. "Voor iemand van zijn leeftijd heeft hij al heel wat ervaring. Hij is international en speelde al in Europa. Hij zal een meerwaarde zijn voor onze club in ons eerste jaar in de Premier League", sprak trainer Chris Hughton lovende woorden.

Ryan is momenteel nog met Australië aan het werk op de Confederations Cup. De Premier League-club maakte zelf bekend dat hij de duurste transfer van Brighton wordt tot nu toe. Details werden niet gegeven, maar de club heeft dus zeker meer dan 5 miljoen euro op tafel gelegd.