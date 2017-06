Staat het huwelijk tussen Conte en Chelsea op springen?

Het verleden van Conte doet vermoeden dat het niet ondenkbaar is dat hij zelf zou opstappen in Londen. Na het seizoen 2013-2014 stapte hij onverwacht op bij Juventus, waarmee hij nochtans kampioen was geworden, maar werd uitgeschakeld in de groepsfase van de Champions League. Onenigheid over het transferbeleid werd toen gezien als de belangrijkste reden voor zijn vertrek.