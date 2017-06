Everton legt een bom geld op tafel voor Davy Klaassen

Klaassen vindt bij Everton met Ronald Koeman een landgenoot terug als coach. "Vanaf het gesprek dat ik enkele weken geleden met hem had, had ik een goed gevoel. Nu ik hier ben, heb ik ter plekke gevoeld dat dit de juiste plaats is voor mij. Everton is een fantastische club", zegt Klaassen, die een contract voor vijf jaar getekend heeft.

Hij voegde eraan toe het moeilijk te vinden Ajax te verlaten. "Maar dit is voor mij de juiste stap. Met Koeman heb ik gesproken over de manier van voetballen, over mijn rol daarin en over de ambities van deze club. In alles was hij heel eerlijk. Het kwam allemaal heel positief op mij over. Ik kijk ernaar uit aan het seizoen bij Everton te beginnen."

Volgens Koeman is Klaassen een regelrechte versterking. "Ik vind het geweldig dat we erin zijn geslaagd hem binnen te halen. Davy is 24 en nu al een leider. Daarnaast heeft hij al veel ervaring. Hij is precies de speler die we nodig hebben", weet Koeman.