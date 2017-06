Tweedeklasser Birmingham probeert John Terry te verleiden

John Terry trok op het einde van het seizoen de deur bij Chelsea achter zich dicht. Zijn speelkansen bij de landskampioen waren beperkt en dus zoekt de 36-jarige verdediger nu een nieuwe uitdaging.

Die heeft hij mogelijk al gevonden. Hij heeft een aanbod op zak van Birmingham City, een Engelse tweedeklasser. "Ik zou hem heel graag in mijn team hebben", zei trainer Harry Redknapp aan talkSPORT.

"Terry is een fantastische kapitein en een leider. We hebben hem een goed aanbod gedaan. De club heeft echt haar best gedaan. Nu is het aan hem."

"Hij zou nog bij elke club kunnen spelen. Hij heeft nog een paar goeie jaren in zich."