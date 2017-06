VIDEO: Tottenham-aanvaller Son breekt arm in interland met Zuid-Korea

Son blesseerde zich dinsdag tijdens het WK-kwalificatieduel in en tegen Qatar (3-2) en moest na 33 minuten vervangen worden. Nader onderzoek bracht een breuk in zijn rechterarm aan het licht.

De Zuid-Koreaan werd afgelopen seizoen tweemaal verkozen tot Speler van de Maand in de Premier League. Hij vond in alle competities samen 21 keer de weg naar de netten, waarvan 14 in de Engelse competitie.