Manchester City heeft een video geplaatst van zijn stage in april in Abu Dhabi. De club had YouTuber "Miniminter" uitgenodigd om voor de creativiteit te zorgen. Maar een wedstrijdje "scoren met een rabona" liep pijnlijk af voor doelman Kevin De Bruyne. Tot groot jolijt van ploegmaats Leroy Sané en Raheem Sterling.