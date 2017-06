Diego Costa: "Ik pas niet in plannen van Conte"

Conte mag zijn handen kussen dat hij het voorbije seizoen Costa in zijn ploeg had. De 28-jarige Spaanse international maakte in 35 competitieduels liefst 20 goals en vaak het verschil. Het hele seizoen speculeerde de Engelse media nochtans op een slechte relatie tussen speler en coach.

Na de 2-2 in de oefeninterland gisteravond in Murcia nam Costa geen blad voor de mond: "Conte heeft me een bericht gestuurd dat ik niet in zijn plannen bij Chelsea pas. Mijn relatie met de coach was slecht dit seizoen. Het is jammer, maar het is duidelijk dat de coach niet op mij rekent en me daar niet wil."