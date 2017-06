Liverpool verontschuldigt zich bij Southampton: "Geen interesse meer in Van Dijk"

Southampton zag de voorbije jaren al meerdere spelers naar Liverpool verkassen. Onder meer Sadio Mané, Adam Lallana en Dejan Lovren trokken onlangs naar Anfield en Virgil van Dijk had de volgende in dat rijtje moeten worden.

Southampton was niet te spreken over de houding van Liverpool, dat achter de rug van Southampton met de Nederlandse verdediger onderhandeld zou hebben.

Southampton dreigde met een klacht, maar Liverpool probeert de plooien met een opvallende verklaring glad te strijken. "We verontschuldigen ons bij de eigenaar, het bestuur en de fans van Southampton voor het misverstand rond Virgil van Dijk", klinkt het.

"We respecteren de positie van Southampton en kunnen bevestigen dat we niet meer geïnteresseerd zijn in de speler."