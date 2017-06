"Chelsea of United? Bij Chelsea is Lukaku prioriteit nummer één"

Er is sprake van een transferbedrag van 100 miljoen pond (ca. 115 miljoen euro). Is Lukaku zoveel geld waard? “Geen enkel mens is volgens mij zoveel geld waard", zegt Terreur.

"Het is een waanzinnig bedrag, waardoor veel mensen kwaad worden. Maar door het tv-geld voor de clubs en de inkomsten is 115 miljoen euro voor sommige Engelse ploegen geen grote investering. Chelsea heeft dit seizoen bijvoorbeeld al 170 miljoen euro overgehouden aan tv-geld alleen."

"De Premier League is Lukaku op het lijf geschreven. Het Spaanse voetbal is dat minder. En er zijn ook maar weinig clubs buiten de Premier League die Lukaku kunnen betalen. Barcelona en Real Madrid kunnen dat wel. Maar de Engelse clubs zijn gewoon te rijk. Als een goede speler in Engeland komt spelen, geraakt hij er nog moeilijk weg."