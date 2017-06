Defour: "Een jaar zoals dit wil ik niet meer meemaken"

Een terugkeer naar België is nu niet aan de orde. Ik wil in België alleen nog voor KV Mechelen voetballen. Maar dan om mijn carrière af te sluiten en daar ben ik nog niet aan toe.

"Ik pas dus nog steeds in zijn plannen, maar ik moet nu wel de juiste keuze maken in mijn carrière. Een jaar zoals dit wil ik niet meer meemaken."

Defour wil dus vertrekken bij Burnley. Hij begon wel sterk aan zijn avontuur in de Premier League, maar werd daarna een beetje vergeten op de bank. "Ik heb geen spijt van mijn keuze voor Burnley want in het begin liep het goed. De trainer geloofde in mij en ik heb goeie wedstrijden gespeeld."

"Maar daarna volgde een rare periode. Ik begrijp nog altijd niet waarom ik op de bank verzeilde. Maar dat gebeurt in het voetbal. Ik was goed vertrokken, maar het is helaas niet blijven duren."

En nu? "Ik moet alles laten bezinken en kijken wat er op mij afkomt. Het hele plaatje moet kloppen. Het belangrijkste is dat ik zelf gelukkig ben. En ik wil ook rekening houden met mijn vriendin. We bekijken elk voorstel."

