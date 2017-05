Eupen-goudhaantje Onyekuru kiest (wellicht) voor avontuur bij Arsenal

Onyekuru speelde zich dit seizoen in de kijker van heel wat (top)clubs. De nog maar 19-jarige Nigeriaanse aanvaller scoorde 22 keer in de Jupiler Pro League en werd daarmee net geen topschutter. Anderlecht-aanvaller Lukasz Teodorczyk maakt er ook 22, maar ging met de prijs lopen omdat hij meer scoorde in uitwedstrijden.

Onyekuru stond in de belangstelling van Club Brugge en Anderlecht, maar kiest voor een avontuur in de Premier League bij Arsenal. Volgens Britse media heeft de Londense club een akkoord bereikt met Eupen over de transfer. Met de overgang is net geen 8 miljoen euro gemoeid.

Een persoonlijk akkoord is er wel nog niet. Onyekuru is op dit moment in Parijs, waar hij donderdagavond met Nigeria een oefenwedstrijd speelt tegen Togo. Het is de eerste nationale selectie voor Onyekuru.