Asmir Begovic verhuisde twee jaar geleden naar Chelsea, waar hij na Thibaut Courtois in de pikorde moest plaatsnemen.

De Bosnische doelman, die in 2005 bij La Louvière speelde, moest een geblesseerde Courtois wel af en toe vervangen.

In het voorbije seizoen kreeg Begovic ook zijn kans in de League Cup en in enkele wedstrijden van de FA Cup.

De doelman kwam uiteindelijk 33 keer in actie voor de Engelse landskampioen, maar voetbalt volgend seizoen dus bij Bournemouth.