Mahrez: "Het is tijd om te vertrekken bij Leicester"

Leicester City plukte Riyad Mahrez in 2014 voor een prikje weg bij Le Havre. De Algerijn ontpopte zich vorig seizoen tot de absolute smaakmaker bij Leicester City, dat de Premier League tot eenieders verbazing kon winnen.

"Vorige zomer heb ik een goed gesprek gehad met het bestuur. We hadden toen afgesproken dat ik nog een jaar bij Leicester zou blijven om de club zo goed mogelijk bij te staan in het seizoen na de titel en in de Champions League", vertelt Mahrez in een statement.

"Ik heb bij Leicester de vier beste seizoenen uit mijn carrière gehad en heb van elk moment genoten. Ik ben erg trots op wat we hier bereikt hebben."

"Maar ik wil volledig eerlijk zijn en ik heb de club laten weten dat ik voel dat het nu tijd is om te vertrekken. Mijn band met de fans is geweldig en ik hoop dat ze mijn beslissing respecteren."