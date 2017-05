BBC: "Wenger verlengt contract bij Arsenal met twee seizoenen"

Het nieuws uit Londen is toch opmerkelijk, aangezien Wenger met Arsenal een kwakkelseizoen achter de rug heeft. Voor het eerst sinds zijn aanstelling bij Arsenal in 1996 is Wenger er niet in geslaagd om in de top 4 van de Premier League te eindigen.

Wenger veroverde met Arsenal zaterdag nog een troostprijs met de FA Cup, maar zijn positie leek door vurig protest van de fans al een tijdje onhoudbaar. Maar volgens de Engelse media ligt er dus een nieuw contract klaar.