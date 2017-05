Huddersfield voor het eerst naar Premier League, droefenis bij Stam

Jaap Stam had bijna in zijn eerste seizoen als coach gestunt. Jaap Stam had bijna in zijn eerste seizoen als coach gestunt.

Huddersfield heeft in de "match van 190 miljoen" Reading verslagen na penalty's. Het is de eerste keer dat Huddersfield in de Premier League zal aantreden. Bij Reading, de club waar Jaap Stam trainer is, was de ontgoocheling enorm.