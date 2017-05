Silva wordt nieuwe coach van Kums en Kabasele (als ze bij Watford blijven)

In januari ging Silva aan de slag in de Premier League bij Hull City. De club stond op dat moment laatste. Onder zijn leiding klom Hull nog enkele plaatsen in de stand, maar strandde uiteindelijk toch op de 18e plaats. Ondanks de degradatie wilde Hull Silva houden, maar de coach trok afgelopen week zelf de deur dicht.

Hij gaat nu aan de slag bij Watford, de ploeg die maar een plaats hoger eindigde. Hij zette zijn krabbel onder een contract van twee jaar en volgt er de Italiaan Walter Mazzarri op. "We zijn blij dat we een coach met het profiel en potentieel van Marco Silva hebben kunnen aantrekken", klinkt het bij de club.

"De resultaten die hij in het verleden behaalde met clubs van over heel Europa spreken voor zich. Ik ben er zeker van dat al onze fans Silva een warm welkom zullen heten."

Bij Watford treft Silva Christian Kabasele en Sven Kums. Maar of de Portugees komend seizoen daadwerkelijk zal samenwerken met beide Belgen is niet zeker. Volgens de geruchten zouden onze landgenoten andere oorden opzoeken.