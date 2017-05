Fans verkiezen Kane boven Hazard en Kanté als Speler van het Jaar

Meer dan 49.000 fans brachten hun stem uit voor de PGA Fans' Player of the Season Award. Tottenham-spits Kane haalde het met 16.378 stemmen, voor Kanté (13.515) en Hazard (8.412).

Tot nu toe had Kanté alle individuele prijzen in de Premier League weggekaapt. Hij werd al verkozen tot Speler van het Jaar door zijn collega's (PFA Player of the Year), door de journalisten (FWA Player of the Year) en door de analisten (EA Sports Player of the Season).