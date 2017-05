Exodus bij City: De Bruyne en Kompany zien vier ploegmaats vertrekken

Manchester City maakt plaats in de kleedkamer voor nieuwe namen. Enkele spelers van wie het contract eind juni afloopt, hebben te horen gekregen dat ze andere oorden mogen opzoeken.

Linksachter Clichy speelde meer dan 200 wedstrijden voor de club en maakte deel uit van de ploeg die de Premier League-titel won in 2012. Nu moet de 31-jarige Fransman elders aan de slag. Ook een andere Franse verdediger, Bacary Sagna, moet vertrekken.

Ook in doel komt er ruimte voor vers bloed want het contract van de Argentijn Willy Caballero wordt niet verlengd. En ook Jesus Navas (31) speelt volgend seizoen niet meer bij City. Op het einde van het seizoen raakte ook al bekend dat Zabaleta zou weggaan.

Waar alle spelers nu naartoe trekken, is nog niet bekend. De kans is wel groot dat Guardiola nog spelers zal laten gaan. Zo zijn er nog speculaties over de toekomst van Joe Hart, Wilfried Bony, Samir Nasri en Eliaquim Mangala.