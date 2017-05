Victor Valdes zakt niet mee met Middlesbrough

Victor Valdes (35) speelde een seizoen voor Middlesbrough, dat hem transfervrij had kunnen overnemen van Manchester United. De Spanjaard stond 28 matchen onder de lat in de Premier League. De laatste weken lag hij in de lappenmand met een blessure aan zijn ribben.

Middlesbrough eindigde het voorbije seizoen op de 19e en voorlaatste plaats in de Premier League. Vorig jaar speelde Valdes enkele maanden voor Standard. Manchester United had hem uitgeleend.