Landskampioen Chelsea annuleert parade door Londen na aanslag

Anderhalve week geleden verzekerde Chelsea zich van de zesde landstitel in de clubgeschiedenis. Normaal is het traditie dat de landskampioen een parade houdt en in een open bus de trofee aan de fans toont.

Die titelviering wordt dit jaar geannuleerd, nadat het dreigingsniveau in het Verenigd Koninkrijk werd opgetrokken van ernstig naar kritiek. "We hebben hier zorgvuldig over nagedacht", laat de club weten. "Door het dreigingsniveau en het feit dat de situatie nog in volle ontwikkeling is, geloven we dat dit de juiste beslissing is."

"We zijn er zeker van dat onze supporters deze beslissing zullen begrijpen." Chelsea wil het leger en de politie bovendien niet nog een extra taak geven door een bijkomend evenement in de straten van Londen te organiseren.

Chelsea zal wel een bedrag doneren aan een fonds voor de slachtoffers van de aanslag en zal tijdens de FA Cup-finale tegen Arsenal een rouwband dragen.