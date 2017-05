Allardyce houdt het (definitief) voor bekeken, Benteke krijgt andere coach

Hoewel hij in december voor 2,5 jaar getekend had, maakte Allardyce vandaag in een statement bekend dat het genoeg is geweest. "Het was een voorrecht om hier de voorbije vijf maanden te werken. Crystal Palace gaf me de kans om mijn reputatie weer op te bouwen na wat er met Engeland gebeurde."

"Maar er komt een tijd waarin je moet nagaan welke richting je met je leven uit wil. En dat was makkelijk. De tijd is rijp voor mij. Ik heb geen ambitie meer om een andere job aan te nemen. Ik wil gewoon genieten van alle dingen waarvan je niet echt kan genieten als je 24/7 bezig bent met het coach van een voetbalclub, laat staan een in de Premier League."

"Ik ben nu nog relatief jong en gezond om alle dingen te doen die ik nog wil doen, zoals reizen en meer tijd doorbrengen met mijn familie en kleinkinderen. Dat ben ik mijn vrouw en familie verschuldigd."

"Dit is mijn keuze en heeft niets te maken met transfers of financiën of wat dan ook. Ik denk dat dit de juiste beslissing is voor mij en mijn familie."