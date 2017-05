"Steven Defour is de voorbije weken een vergeten speler geworden"

De fysieke paraatheid van Defour, het is de rode draad in de analyse van Tyrone Marshall. "Steven heeft dit seizoen geen volledige wedstrijd in de Premier League gespeeld."

"Er is bezorgdheid bij Burnley: de club speelt vaak in een 4-4-2, maar Defour heeft niet echt gespeeld in een dergelijk middenveld in dat systeem."

"Er zijn wellicht vraagtekens of hij in dat systeem en op die positie kan spelen. Men twijfelt over zijn fitheid om die rol in te vullen."

"Een 4-4-2 eist veel hard werk en veel loopwerk. Steven heeft in de competitie 16 keer in de basis gestaan en heeft nooit 90 minuten gespeeld."