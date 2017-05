"De fans van Watford willen Kabasele niet zien vertrekken"

"Wat in zijn voordeel pleit: Kabasele speelde af en toe als rechtsachter, maar dat is hij net zo min als ik", gaat Walker verder. "Hij kon toen wel zijn aanvallende kwaliteiten tonen van in zijn jongere jaren als aanvaller."

Walker plaatst ook een kritische noot. "Hij had, zeker in het begin van het seizoen, soms problemen met zijn concentratievermogen. Als verdediger moet je er in elke wedstrijd 100 procent staan. Hij moet meer geconcentreerd zijn als verdediger en dat leert hij zoetjesaan."

"Hij is 26 jaar. Maar als je kijkt naar zijn maturiteit als verdediger, dan heeft hij niet diezelfde maturiteit als zijn leeftijdsgenoten, net omdat hij nog maar een paar jaar in die rol speelt. Maar je zag wel elke match hoe hij nog altijd verbetert als verdediger."